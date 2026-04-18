В Иране дерзко высказались о политике США по принципу «шаг вперед — два шага назад»

Посольство Ирана: Политика США «шаг вперед — два шага назад» провалилась

Посольство Ирана в Зимбабве дерзко высказалось о политике Соединенных Штатов Америки (США) по принципу «шаг вперед — два шага назад», комментируя ситуацию в Ормузском проливе. Пост опубликован на официальной странице диппредставительства Исламской Республики в социальной сети Х.

«Политика по принципу "шаг вперед — два шага назад" провалилась. Сегодня в Ормузском проливе дан ответ на двусмысленность. Проясните вашу внешнюю политику раз и навсегда», — отмечает иранское посольство.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о сохранении американской блокады портов Ирана до тех пор, пока Вашингтон и Тегеран не придут к соглашению о прекращении конфликта.

В свою очередь, Военно-морские силы (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) выступили с предупреждением ко всем странам насчет Ормузского пролива.