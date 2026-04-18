Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:11, 18 апреля 2026

В Иране дерзко высказались о политике США по принципу «шаг вперед — два шага назад»

Посольство Ирана: Политика США «шаг вперед — два шага назад» провалилась
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Посольство Ирана в Зимбабве дерзко высказалось о политике Соединенных Штатов Америки (США) по принципу «шаг вперед — два шага назад», комментируя ситуацию в Ормузском проливе. Пост опубликован на официальной странице диппредставительства Исламской Республики в социальной сети Х.

«Политика по принципу "шаг вперед — два шага назад" провалилась. Сегодня в Ормузском проливе дан ответ на двусмысленность. Проясните вашу внешнюю политику раз и навсегда», — отмечает иранское посольство.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о сохранении американской блокады портов Ирана до тех пор, пока Вашингтон и Тегеран не придут к соглашению о прекращении конфликта.

В свою очередь, Военно-морские силы (ВМС) Корпуса стражей исламской революции (КСИР) выступили с предупреждением ко всем странам насчет Ормузского пролива.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok