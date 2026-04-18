21:23, 18 апреля 2026Мир

В США допустили возобновление войны с Ираном в ближайшие дни

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Timothy L. Hale / Globallookpress.com

Военная конфронтация между США и Ираном может возобновиться в ближайшие дни, если не произойдет прорыва на переговорах. Об этом сообщает портал Axios, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.

Отмечается, что в настоящий момент ситуация находится в критической точке, так как двухнедельное перемирие между Вашингтоном и Тегераном истекает через три дня, а стороны до сих пор не назначили дату новых переговоров.

Ранее сообщалось, что Иран не согласился на следующий раунд переговоров из-за морской блокады и чрезмерных требований со стороны США. Как писало агентство Tasnim, из-за нарушения Вашингтоном своих обязательств в начале переговоров потенциальный следующий раунд переговоров вряд ли принесет результаты.

