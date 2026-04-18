Российские военные ГВ «Север» показали уничтожение «дрона-ждуна» ВСУ

Telegram-канал «Северный Ветер»

Российские военные группировки войск (ГВ) «Север» продолжают успешную работу в зоне специальной военной операции. «Северяне» в телеграм-канале «Северный Ветер» поделились кадрами мощного уничтожения «дрона-ждуна» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Враг собирался из засады атаковать технику армии России, но российский оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) четким сбросом с коптера разбил украинский FPV-дрон и предотвратил атаку.

До этого разведчики «Севера» обнаружили и четким ударом остановили у Белого Колодезя украинских бойцов на квадроцикле, движущихся в направлении линии боевого соприкосновения.

