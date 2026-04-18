Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
21:47, 18 апреля 2026

Военные «Севера» показали мощное уничтожение «дронов-ждунов» ВСУ

Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова

Telegram-канал «Северный Ветер»

Российские военные группировки войск (ГВ) «Север» продолжают успешную работу в зоне специальной военной операции. «Северяне» в телеграм-канале «Северный Ветер» поделились кадрами мощного уничтожения «дрона-ждуна» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Враг собирался из засады атаковать технику армии России, но российский оператор беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) четким сбросом с коптера разбил украинский FPV-дрон и предотвратил атаку.

До этого разведчики «Севера» обнаружили и четким ударом остановили у Белого Колодезя украинских бойцов на квадроцикле, движущихся в направлении линии боевого соприкосновения.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok