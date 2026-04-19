Экономика
01:25, 19 апреля 2026Экономика

Германию захватили радиоактивные кабаны

Bild: В Германии за год подстрелили три тысячи радиоактивных кабанов
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Немецкие охотники в 2025 году подстрелили почти три тысячи кабанов, зараженных радиоактивным цезием-137. Об этом пишет Bild.

Поясняется, что дикие свиньи могли облучиться, поедая грибы и растения, накапливающие опасный изотоп из почвы. Цезий-137, период полураспада которого составляет 30 лет, появился в южных центральных областях Германии после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Больше всего радиоактивных кабанов в прошлом году было обнаружено в Баварии (2,3 тысячи) и Баден-Вюртемберге (491). Самые высокие уровни излучения были обнаружены в районе Фройденштадта (5362 беккереля на килограмм) и районе Альб-Донау (4005 беккерелей).

Федеральные власти выплачивают охотникам компенсации за мясо, превышающее 600 беккерелей на килограмм. На основе подсчета таких выплат и было определено количество облученных хищников. При этом количество зараженных кабанов снижается. Еще в 2022 году было подстрелено 7,5 тысячи фонящих зверей.

    Появились подробности об атаке дронов на российский регион

    Россиянам рассказали о новых проверках налоговой при переводе денег

    В Москве открылась регистрация на весенний велофестиваль

    В Дагестане пришлось закрыть дорогу республиканского значения

    Россиян предостерегли от покупок одного вида квартир

    Глава делегации Ирана раскрыл детали разговора с Вэнсом

    Евродепутат спрогнозировал судьбу кредита для Украины

    Раскрыта серьезная проблема ВСУ в связи с наступлением ВС РФ у Колодезного

    В Иране сделали заявление о поражении США

    Германию захватили радиоактивные кабаны

    Все новости
