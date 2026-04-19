Германию захватили радиоактивные кабаны

Bild: В Германии за год подстрелили три тысячи радиоактивных кабанов

Немецкие охотники в 2025 году подстрелили почти три тысячи кабанов, зараженных радиоактивным цезием-137. Об этом пишет Bild.

Поясняется, что дикие свиньи могли облучиться, поедая грибы и растения, накапливающие опасный изотоп из почвы. Цезий-137, период полураспада которого составляет 30 лет, появился в южных центральных областях Германии после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Больше всего радиоактивных кабанов в прошлом году было обнаружено в Баварии (2,3 тысячи) и Баден-Вюртемберге (491). Самые высокие уровни излучения были обнаружены в районе Фройденштадта (5362 беккереля на килограмм) и районе Альб-Донау (4005 беккерелей).

Федеральные власти выплачивают охотникам компенсации за мясо, превышающее 600 беккерелей на килограмм. На основе подсчета таких выплат и было определено количество облученных хищников. При этом количество зараженных кабанов снижается. Еще в 2022 году было подстрелено 7,5 тысячи фонящих зверей.