12:00, 19 апреля 2026Интернет и СМИ

Из IT-специалиста сделали дочь генерала и обвинили в роскошном образе жизни

IT-специалиста из Москвы при помощи нейросетей сделали дочерью генерала
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: BongkarnGraphic / Shutterstock / Fotodom

Фотографии IT-специалиста с ее отцом изменили при помощи нейросетей и выдали людей, изображенных на них, за генерал-лейтенанта Сергея Мильчакова и его дочь. Об этом сообщила Baza в Telegram-канале.

Отмечается, что 32-летняя Эвелина увидела свои фотографии в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), где ее называли дочерью генерала Елизаветой. По заявлениям авторов публикаций, она — 22-летняя студентка, прожигающая миллионы на роскошь и развлечения.

«Создатели видео взяли из соцсетей реальную фотографию Эвелины с отцом и с помощью редактора заменили лицо ее папы на Мильчакова. На деле девушка никакого отношения к генералу не имеет. Ее отец — госслужащий, абсолютно не связанный с Минобороны. Эвелина живет в Москве и зарабатывает на жизнь и путешествия самостоятельно», — говорится в сообщении.

Baza отметила, что Эвелина пыталась связаться с авторами публикаций, однако они не отвечали в личных сообщениях, негативные комментарии под публикациями удаляли. Утверждается, что модераторы платформы также отказали в удалении большинства видео, так как информация в них якобы не является ложной.

Ранее в сети от имени управлений Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Краснодарскому краю, Запорожской и Херсонской областям распространили фейк о введении целевого налога на СВО. При этом на сайте ФНС и портале официального опубликования правовых актов соответствующие документы отсутствуют.

