В сети распространили фейк о введении целевого налога на СВО

Данные о введении для турбизнеса целевого налога на СВО оказались фейком

В сети распространяются фотографии документов от УФНС России по Краснодарскому краю, а также по Запорожской и Херсонской областям о введении с 1 апреля 2026 года «целевого налога (сбора) на обеспечение специальной военной операции».

Утверждается, что налог вводится для туристического бизнеса — предприниматели якобы обязаны до 30 марта предоставить налоговые декларации за 2025 год, на основании которых им индивидуально рассчитают размер сбора. При этом он составит как минимум 15 процентов для юридических лиц и 10 процентов для индивидуальных предпринимателей.

Однако подобные документы не найдены в открытом доступе — так, на сайте ФНС отсутствуют как приказы, выпущенные за 18 марта, так и с номером предполагаемого приказа, указанного на фотографии. Нет таких документов и на портале официального опубликования правовых актов.

В документе введение налога обосновывается неким предписанием ФНС России от 15 марта 2026 года (указан и его номер), который также не найден в открытом доступе.

Документ содержит ошибки: «на выполнение предписания» (неверный союз, официальные документы не начинают с такой формулировки), «взЫмаемый» (правильно — взимаемый), лишние кавычки в конце первого абзаца, «Управления Федеральной налоговой службы В Краснодарскому краю» (неверный предлог), «направлены в отдельном порядкУ вместе с размеТом целевого сбора» (две грамматические ошибки). Те же ошибки повторяются и в документе, якобы выпущенном УФНС по Запорожской области.

Также в начале документа не указан его тип — то, что это приказ, отмечено лишь в последнем предложении.

Налоговая служба, как федеральная, так и региональные управления, не имеют полномочий вводить новые налоги и сборы. Они устанавливаются исключительно федеральными законами, которые принимает парламент и подписывает президент, или законами субъектов РФ (в рамках Налогового кодекса РФ).

Не существует и механизма «целевых налогов» под конкретные события вне бюджетного процесса. Дополнительные средства при необходимости распределяются через федеральный бюджет, который утверждается законом о бюджете и регулируется Бюджетным кодексом РФ. Это делает саму конструкцию «налога на СВО» юридически невозможной.

Фейки о введении «налога на СВО» в различных видах уже неоднократно появлялись в сети. Так, один из последних распространялся в начале февраля этого года. Тогда утверждалось, что «совместно с правительством разработано соответствующее решение о введении обязательного сбора в размере 7 процентов на нужды обороны». Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг эти данные, назвав их «фейком среднего качества».

Информацию уже опровергли в Херсонской области — как отметил портал «ZOV Херсон», предписание ФНС, на которое ссылается основной документ, выдается только после надзорной проверки в качестве требования по устранению нарушений. Таким образом, вводить новый сбор предписанием невозможно. Кроме того, не существует «уведомления» от регионального Управления ФНС, которым назван документ, якобы выпущенный в области. Есть налоговое уведомление, но его отправляют совсем по другому поводу.

Информация не получила распространения в СМИ, как в федеральных, так и в региональных.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».