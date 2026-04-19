16:32, 19 апреля 2026

Лидер «Руки Вверх!» арендовал джет за миллионы рублей для двухчасового перелета

Лидер группы «Руки Вверх!» Жуков арендовал частный джет за 4 млн рублей
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков арендовал частный джет Bombardier за четыре миллиона рублей. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, артист не захотел рисковать выступлениями, запланированными на 21 и 22 апреля, — билетов на прямые рейсы из Хабаровска в Якутск не оказалось и рейсы выполняются нерегулярно. Решение команда Жукова нашла в джете Bombardier.

В нем полетит сам исполнитель, техспециалисты и подтанцовка. Салоны в таких самолетах делятся на переговорную, зону отдыха с диванами и приватную каюту. Также там есть кухня, туалетные комнаты, спутниковая связь, мультимедийные системы и Wi-Fi. Перелет продлится около двух с половиной часов.

Ранее стал известен самый востребованный российский певец.

    Последние новости

    Буданов раскрыл варианты захвата Украиной Приднестровья

    Еще одна страна запретила премьеру Словакии пролет на Парад Победы в Москву

    В Дагестане предотвратили угрозу нового подтопления

    Главком ВСУ рассказал о соревновании с Россией

    Стали известны самые популярные книги у москвичей

    Лидер «Руки Вверх!» арендовал джет за миллионы рублей для двухчасового перелета

    На Украине после стрельбы в Киеве захотели разрешить гражданам носить оружие

    Парень повторил стильный образ из сети и рассмешил зрителей

    Шойгу назвал Зеленского главной причиной геноцида украинского и русского народов

    «Новосибирского Илона Маска» заподозрили в мошенничестве

    Все новости
