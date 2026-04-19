Лидер «Руки Вверх!» арендовал джет за миллионы рублей для двухчасового перелета

Лидер группы «Руки Вверх!» Жуков арендовал частный джет за 4 млн рублей

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков арендовал частный джет Bombardier за четыре миллиона рублей. Об этом сообщает Mash.

По данным источника, артист не захотел рисковать выступлениями, запланированными на 21 и 22 апреля, — билетов на прямые рейсы из Хабаровска в Якутск не оказалось и рейсы выполняются нерегулярно. Решение команда Жукова нашла в джете Bombardier.

В нем полетит сам исполнитель, техспециалисты и подтанцовка. Салоны в таких самолетах делятся на переговорную, зону отдыха с диванами и приватную каюту. Также там есть кухня, туалетные комнаты, спутниковая связь, мультимедийные системы и Wi-Fi. Перелет продлится около двух с половиной часов.

Ранее стал известен самый востребованный российский певец.

