Лукашенко высказался о следующем лидере Белоруссии

Лукашенко: В Белоруссии много толковых людей, способных возглавить страну

В Белоруссии есть много хороших и толковых людей, которые в будущем могли бы возглавить страну. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

«Вот как он [белорусский народ] решит, так и будет. Я ведь помню, когда меня первый раз избирали. Это было решение белорусского народа. И я тогда получил 80,3 процента голосов. Народ стеной за меня стоял (...). Поэтому я, памятуя это, буду следовать этим путем (...). Я думаю, что задолго до того, как я уйду в мир иной, (...) здесь будет работать нормальный человек. У нас много хороших, толковых людей», — отметил он.

Журналист также задал Лукашенко вопрос, которым, по его словам, интересуются на Западе: имеет ли каждый человек в Белоруссии возможность стать главой государства или же за такие попытки наказывают?

«Это только глупые люди на Западе могут так рассуждать», — ответил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Россия в случае необходимости применит весь арсенал своего оружия, чтобы защитить Белоруссию.