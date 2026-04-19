09:35, 19 апреля 2026

Лукашенко высказался о применении Россией всего арсенала оружия

Лукашенко: Россия применит весь арсенал оружия для защиты Белоруссии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Россия в случае необходимости применит весь арсенал своего оружия, чтобы защитить Белоруссию. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

«Мы союзники, мы юридически связаны друг с другом. И Россия прямо заявила, что она применит весь арсенал оружия, защищая Беларусь. Это знает весь мир», — отметил глава государства.

Ранее Лукашенко высказался о готовности заключить большую сделку с США, но только при условии, что будут учтены интересы обеих сторон. При этом он подчеркнул, что не намерен «кланяться и выпрашивать» что-либо, как президент Украины Владимир Зеленский, поскольку для него это не является самоцелью.

Также белорусский лидер подчеркнул, что США необходимо договориться с Россией, особенно во время президентства Владимира Путина.

    Последние новости

    Лукашенко высказался о применении Россией всего арсенала оружия

    Стало известно о подвиге командира с позывным Фокс

    В Молдавии отменили концерт поддерживающих Украину и популярных в России артистов

    Раскрыта зависимость Европы от российского ядерного топлива

    Трампа обвинили в «жалкой попытке» использовать Иран в своих целях

    Зеленский расстроился из-за решения США по России

    Посетившая 17 стран россиянка описала опыт фразой «у нас не будет как в Европе»

    Россиянин провел силовой прием в матче плей-офф НХЛ и получил травму

    Девушке отказали в свидании из-за жизни за МКАДом

    В МИД заявили о серьезной недоработке России по Украине

    Все новости
