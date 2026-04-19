Лукашенко описал важность Путина для США

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:20, 19 апреля 2026Бывший СССР

Лукашенко: США нужно договориться с Россией во время президентства Путина
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
Лукашенко заявил:

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

США необходимо договориться с Россией, особенно во время президентства российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

«Вам надо договориться с Россией, и вы можете договориться, особенно в президентство Путина. Это такой человек, с которым можно не просто разговаривать, а договариваться. Но надо четко понимать, пообещал — надо сделать», — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия ведет переговоры с США не против России или Китая, поскольку они являются друзьями Минска.

Он добавил, что Белоруссии было бы неплохо получить деньги и оружие от США, однако страна не будет «кланяться и чего-то выпрашивать» у Вашингтона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран отказался от второго раунда переговоров с США

    Полицию Германии могут привлечь к ловле бегущих от мобилизации украинцев

    В Госдуме отреагировали на план украинцев на случай возвращения России в мировой футбол

    Раскрыта причина смерти художника Шинкарева

    Зеленский пообещал кадровые решения по всему МВД после стрельбы в Киеве

    Названо угрожающее Зеленскому последствие отставок украинских депутатов

    Восемь детей погибли во время стрельбы в США

    Родители закрыли собой детей от выпрыгнувшего тигра в российском цирке

    Тягу звезд ходить без трусов на красные дорожки объяснили

    Самолет ВСУ подбили над Сумской областью

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok