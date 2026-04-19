Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о нежелании кланяться перед США. Об этом он заявил в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

По его словам, Белоруссии было бы неплохо получить деньги и оружие от США.

«Но я же понимаю, что я в такой ситуации, которая радикально отличается от позиции [президента Украины Владимира] Зеленского. Мне кланяться и чего-то выпрашивать не надо. Спасибо. Было бы неплохо, но пока обходимся и без этого», — сказал он.

Ранее Лукашенко высмеял Зеленского. «Я же не Володя Зеленский, который побежит к [президенту США] Дональду Трампу просить деньги или оружие», — поиронизировал Лукашенко.