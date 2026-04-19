08:31, 19 апреля 2026

Лукашенко заявил о нежелании «кланяться» перед США

Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о нежелании кланяться перед США. Об этом он заявил в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

По его словам, Белоруссии было бы неплохо получить деньги и оружие от США.

«Но я же понимаю, что я в такой ситуации, которая радикально отличается от позиции [президента Украины Владимира] Зеленского. Мне кланяться и чего-то выпрашивать не надо. Спасибо. Было бы неплохо, но пока обходимся и без этого», — сказал он.

Ранее Лукашенко высмеял Зеленского. «Я же не Володя Зеленский, который побежит к [президенту США] Дональду Трампу просить деньги или оружие», — поиронизировал Лукашенко.

    Последние новости

    «Орал несколько часов». Какой болезненный укол Иран нанес Трампу?

    В России выступили за создание «пятой четверти» для школьников

    Водители назвали самый опасный вид транспорта на российских дорогах

    Венгерский политолог оценил возможность саммита Путина и Трампа в Будапеште при Мадьяре

    ВСУ стали терять штурмовиков вне поля боя

    Российские военные показали уничтожение украинской «Богданы»

    Гонщик погиб в результате массовой аварии на Нюрбургринге

    Лукашенко заявил о нежелании «кланяться» перед США

    В Госдуме предложили включать услуги сантехников и электриков в платежки ЖКХ

    Лукашенко высмеял Зеленского

    Все новости
