Лукашенко высмеял Зеленского

Лукашенко заявил, что не намерен выпрашивать ничего у США, как Зеленский
Марина Совина (ночной редактор)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности к большой сделке с США, но только при условии, что будут учтены интересы обеих сторон. Об этом он высказался в интервью RT.

По словам белорусского лидера, соглашение между Минском и Вашингтоном обсуждается уже давно. При этом он подчеркнул, что не намерен «кланяться и выпрашивать» что-либо, поскольку для него это не является самоцелью.

«Я же не [президент Украины] Володя Зеленский, который побежит к [главе США] Дональду Трампу просить деньги или оружие», — поиронизировал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что страна ведет переговоры с США не против России или Китая.

    Последние новости

    «Орал несколько часов». Какой болезненный укол Иран нанес Трампу?

    В России выступили за создание «пятой четверти» для школьников

    Водители назвали самый опасный вид транспорта на российских дорогах

    Венгерский политолог оценил возможность саммита Путина и Трампа в Будапеште при Мадьяре

    ВСУ стали терять штурмовиков вне поля боя

    Российские военные показали уничтожение украинской «Богданы»

    Гонщик погиб в результате массовой аварии на Нюрбургринге

    Лукашенко заявил о нежелании «кланяться» перед США

    В Госдуме предложили включать услуги сантехников и электриков в платежки ЖКХ

    Лукашенко высмеял Зеленского

    Все новости
