Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:28, 19 апреля 2026

Мошенники стали предлагать россиянам билеты по спецтарифу

РИА Новости: Аферисты предлагают россиянам авиабилеты по «спецтарифу»
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Global Look Press

Киберпреступники начали рассылать россиянам письма, в которых им предлагаются билеты от имени авиакомпаний и РЖД по «спецтарифу». В письме приложена фишинговая ссылка на сайт-клон, рассказали журналистам РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Как уточняется, апрель знаменуется месяцем активного бронирования билетов на майские праздники и лето. Этим пользуются аферисты, которые делают рассылки с предложением выкупить билеты по специальному тарифу. Кроме того, россиянам предлагается подтвердить бронь, в противном случае места «будут аннулированы».

Основная целевая группа такой схемы — россияне, планирующие отпуск в ближайшие месяцы. Общественники рекомендуют покупать билеты исключительно через официальные сайты перевозчиков или проверенные приложения. Гражданам не советуют переходить по подозрительным ссылка из писем.

«Если пришло сообщение о проблемах с бронью, зайдите в свой аккаунт на сайте перевозчика напрямую. Критично относитесь к слишком выгодным предложениям в рассылках», — отметили специалисты.

Ранее сообщалось, что мошенники разработали новую схему обмана попутчиков в совместных путешествиях. После отклика жертве направляют фишинговую ссылку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok