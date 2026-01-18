Реклама

Раскрыта новая мошенническая схема в путешествиях по России

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mae Dulay / Unsplash

Российские мошенники разработали новую схему обмана попутчиков в совместных путешествиях. Об этом сообщает Telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

«Аферисты размещают предложения о поиске попутчиков, выбирая при этом маршруты из отдаленных или труднодоступных населенных пунктов. После отклика жертвы диалог переводят в мессенджер Telegram, где под предлогом бронирования места направляют фишинговую ссылку», — говорится в публикации.

Ранее МВД и первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин предупредили россиян об основных уловках, которые мошенники будут использовать в новогодние праздники.

