Двое мужчин открыли стрельбу в Чернигове
Алевтина Запольская

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

На Украине двое мужчин открыли стрельбу в городе Чернигове. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Двое мужчин стреляли в детей посреди улицы в Чернигове: есть пострадавшие», — отмечается в сообщении. Уточняется, что один из стрелков был задержан. Могли пострадать как минимум три человека.

Ранее насильственно мобилизованный украинец открыл огонь по мирным жителям в Киеве. Выяснилось, что 58-летний Дмитрий Васильченков до 2004 года служил в рядах украинской армии и был военным пенсионером. Несколько дней назад его отправили в часть, он оттуда сбежал и устроил бойню.

Как отметила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, на улицах Украины царит хаос из-за мобилизации и в обществе растет недоверие к властям.

    Последние новости

    Иран отказался от второго раунда переговоров с США

    Полицию Германии могут привлечь к ловле бегущих от мобилизации украинцев

    В Госдуме отреагировали на план украинцев на случай возвращения России в мировой футбол

    Раскрыта причина смерти художника Шинкарева

    Зеленский пообещал кадровые решения по всему МВД после стрельбы в Киеве

    Названо угрожающее Зеленскому последствие отставок украинских депутатов

    Восемь детей погибли во время стрельбы в США

    Родители закрыли собой детей от выпрыгнувшего тигра в российском цирке

    Тягу звезд ходить без трусов на красные дорожки объяснили

    Самолет ВСУ подбили над Сумской областью

    Все новости
