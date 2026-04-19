На Украине двое мужчин открыли стрельбу в городе Чернигове. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Двое мужчин стреляли в детей посреди улицы в Чернигове: есть пострадавшие», — отмечается в сообщении. Уточняется, что один из стрелков был задержан. Могли пострадать как минимум три человека.

Ранее насильственно мобилизованный украинец открыл огонь по мирным жителям в Киеве. Выяснилось, что 58-летний Дмитрий Васильченков до 2004 года служил в рядах украинской армии и был военным пенсионером. Несколько дней назад его отправили в часть, он оттуда сбежал и устроил бойню.

Как отметила бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, на улицах Украины царит хаос из-за мобилизации и в обществе растет недоверие к властям.