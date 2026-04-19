Новые власти Венесуэлы начали увольнять приближенных к Мадуро чиновников и бизнесменов

NYT сообщила о масштабных чистках в Венесуэле после свержения Мадуро

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Новые власти Венесуэлы начали масштабно увольнять чиновников и бизнесменов, которые приближены к экс-главе государства Николасу Мадуро. Об этом пишет The New York Times.

В публикации говорится, что данный процесс возглавляет уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес при поддержке администрации президента США Дональда Трампа. Также уточняется, что за три месяца было уволено 17 министров и полностью обновлено военное руководство.

Издание пишет, что правоохранители задерживают связанных с экс-лидером олигархов. Некоторые чиновники считают, что смена элит происходит под прямым давлением Вашингтона.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся под стражей в Соединенных Штатах Америки, впервые за долгое время выступил с обращением.