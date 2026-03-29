08:12, 29 марта 2026Мир

Мадуро выступил с обращением из американской тюрьмы

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, находящийся под стражей в Соединенных Штатах Америки, впервые за долгое время выступил с обращением. Он опубликовал свое заявление на странице в социальной сети X.

«Мы получили ваши сообщения, письма и молитвы. Каждое слово любви и поддержки укрепляет нас духовно. Мы в порядке, тверды, спокойны и пребываем в постоянной молитве», — отмечается в сообщении, размещенном от имени Мадуро и его супруги Силии Флорес.

Он также призвал к укреплению мира, национального единства и диалога, подчеркнув, что Венесуэла должна двигаться по пути «примирения и уважения». Венесуэльский лидер поблагодарил граждан, а также «людей доброй воли» по всему миру за солидарность, отметив, что поддержка придает моральную силу и внутреннюю стойкость.

Ранее сообщалось, что Николас Мадуро содержится в Метрополитенском следственном изоляторе (MDC) в Бруклине в камере размером примерно три на два метра и находится в условиях практически полной изоляции. Источники утверждают, что Мадуро каждую ночь кричит из своей камеры по-испански. Он заявляет, что был похищен, и просит передать сообщение его семье и другим венесуэльским заключенным.

