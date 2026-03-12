Реклама

Раскрыты условия содержания Мадуро в американской тюрьме

ABC: Мадуро содержится в камере три на два метра и кричит по ночам
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро содержится в Метрополитенском следственном изоляторе (MDC) в Бруклине, в камере размером примерно три на два метра, и находится в условиях практически полной изоляции. Об этом сообщает газета ABC.

По данным издания, заключенные, помещенные в штрафной изолятор, могут покидать камеры лишь три раза в неделю на один час под конвоем. Подобный режим, как правило, применяется к заключенным высокого профиля или к тем, кому требуется повышенная защита.

Камера штрафного изолятора оборудована металлической кроватью, туалетом и раковиной. Также имеется узкое окно, пропускающее минимальное количество естественного света.

При этом тюрьма MDC давно известна тяжелыми условиями содержания: сообщается о нехватке персонала, проблемах с отоплением в зимний период, нашествиях крыс и ограниченном доступе к медицинской помощи. Тюремный консультант Сэм Мангел, много лет работавший с заключенными федеральных тюрем, охарактеризовал учреждение как «ад на земле».

Источники утверждают, что Мадуро каждую ночь кричит из своей камеры по-испански. Он заявляет, что был похищен, и просит передать сообщение его семье и другим венесуэльским заключенным.

В феврале Мадуро попросил американский суд прекратить его уголовное преследование и подал жалобу. Он указал, что его конституционные права были нарушены правительством США, потребовал справедливого разбирательства.

