09:34, 19 апреля 2026

Омич показал Чубайса в нацистской форме и был наказан

В Омске суд наказал мужчину за публикацию поддельного фото Чубайса
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Омске суд оштрафовал местного жителя за публикацию поддельного фото экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса в нацистской форме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Утверждается, что мужчина разместил фотографии во «ВКонтакте» и в Telegram, за что получил два протокола по статье КоАП "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики".

В суде омич объяснил свои действия несогласием с высказываниями и действиями Чубайса, так как тот «неоднократно допускал фашистские лозунги» в адрес граждан России. Он также отметил, что не увидел имеющиеся на фотографии символы из-за качества изображения и не имел преступного умысла. Себя мужчина также назвал патриотом России.

Суд оштрафовал россиянина на тысячу рублей за каждое из двух правонарушений.

Ранее бывший глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс назвал себя оппозиционером, пытаясь оспорить наложенные на него санкции Канады. Он заявил, что «исторически» был противником президента России и уехал из страны в 2022 году после начала спецоперации на Украине.

