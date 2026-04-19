Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:56, 19 апреля 2026Россия

Появились новые подробности о поисках загадочно исчезнувших Усольцевых

Спасатели за сутки поисков пропавших Усольцевых обследовали 63 километра тайги
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ «Спасатель») в субботу во время поиска семьи Усольцевых, пропавшей под Красноярском, обследовали на снегоходах и пешком суммарно 63 километра в районе исчезновения. Об этом говорится в сообщении отряда, опубликованном в мессенджере Max.

Как уточняется, спасатели обследовали 58 километров горно-таежной местности на снегоходах, а затем еще пять километров пешком. Несмотря на все приложенные усилия, найти Усольцевых пока так и не получилось.

В пятницу краевые спасатели объявили, что по заявке следователей снова начали поиски загадочно исчезнувшей семьи. Они проходят с 17 по 19 апреля. Кроме того, стало известно, что условия возобновления активной стадии поисков должны оценить в мае сотрудники различных служб.

Ранее поисковики заявили о надежде в попытке найти пропавших Усольцевых. По их данным, в случае потери следов пропавшей семьи должен быть разработан другой механизм поисков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok