08:48, 13 апреля 2026Россия

Поисковики заявили о надежде в поиске пропавших Усольцевых

Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Следы пропавшей в тайге в Красноярском крае семьи Усольцевых могли «затереться», однако несмотря на это поиски будут продолжены. Об этом РИА Новости заявили представители Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям (НЦПППД).

По словам поисковиков, в случае потери следов Усольцевых будет разработан другой механизм поисков, так как надежда есть всегда.

«Наше дело — продолжать поиски», — цитирует агентство слова представителя организации.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их пятилетняя дочь пропали в конце сентября 2025 года, когда отправились в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае. Следов семьи так и не обнаружили. В январе 2026 года пропавших россиян искали на участках местных жителей: в туалетах, подвалах, чердаках, силосных ямах, надворных постройках.

