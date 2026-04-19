06:08, 19 апреля 2026Путешествия

Появление одного вида пауков в России встревожило граждан

Профессор Тарасова: Южнорусский тарантул не представляет смертельной опасности
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Укус южнорусского тарантула не представляет смертельной опасности для человека. Впрочем, он может быть достаточно болезненным, заявила журналистам ТАСС профессор кафедры экологии и природопользования Института экологии и географии Сибирского федерального университета Ольга Тарасова.

Как отметила она, все пауки-охотники впрыскивают парализующий яд в жертву. Затем, когда цель паука обездвижена, он вводит в нее пищеварительные ферменты и высасывает внутренности. «Защищается тарантул тоже с помощью этого яда. Если паук повредит кожу, впрыснет немного своего яда, то на месте вот такого повреждения будет припухлость, но человек не умрет», — рассказала Тарасова, отметив, что объема этого яда не хватит, чтобы убить человека.

Между тем, укус может быть действительно неприятным. Если сравнивать, то он больше будет похож на укус шершня. Возможен отек, покраснение и повышение температуры в месте повреждения. Однако серьезных последствий для здоровья он не несет, успокоила эксперт.

Южнорусский тарантул, известный в народе как мизгирь, имеет довольно широкий ареал и встречается не только в европейской части страны. Его могут заметить жители степных и лесостепных зонах Западной и Южной Сибири, Средней Азии и Дальнего Востока. Такие членистоногие живут в норах и охотятся на насекомых ночью.

Ранее ученые открыли новый род тарантулов Satyrex, самцы которого отличаются гигантскими гениталиями.

