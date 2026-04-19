Россиян предупредили о последствиях публикации «числа зверя» в соцсетях

Публикация «числа зверя» в интернете может считаться пропагандой сатанизма

Публикация в соцсетях «числа зверя» — 666 — может считаться пропагандой сатанизма (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные постановления.

Символами сатанистов считают перевернутый четырехконечный христианский крест, перевернутую пятиконечную звезду (пентаграмма), а также оккультный символ Бафомета и запрещенное число. Суды уже штрафовали россиян за их публикацию.

Так, штраф в одну тысячу рублей получил житель Воронежа. Он опубликовал на своей странице в соцсети три шестерки, пентаграмму, перевернутый христианский крест и надпись. Его признали виновным в пропаганде экстремистской символики. Жителя Томска отправили на 14 суток под арест после того, как он показал свои татуировки, среди которых было «число зверя».

Росфинмониторинг внес Международное движение сатанистов в список экстремистов 19 сентября 2025 года. В июле Верховный суд России запретил его деятельность. По мнению суда, движение основано на экстремистской идеологии и ненависти к традиционным религиозным конфессиям, а его последователи совершают оккультные обряды и публично призывают к уничтожению, повреждению и осквернению православных храмов.

