Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:48, 19 апреля 2026Россия

Россиян предупредили о последствиях публикации «числа зверя» в соцсетях

Публикация «числа зверя» в интернете может считаться пропагандой сатанизма
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: TippaPatt / Reuters

Публикация в соцсетях «числа зверя» — 666 — может считаться пропагандой сатанизма (международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные постановления.

Символами сатанистов считают перевернутый четырехконечный христианский крест, перевернутую пятиконечную звезду (пентаграмма), а также оккультный символ Бафомета и запрещенное число. Суды уже штрафовали россиян за их публикацию.

Так, штраф в одну тысячу рублей получил житель Воронежа. Он опубликовал на своей странице в соцсети три шестерки, пентаграмму, перевернутый христианский крест и надпись. Его признали виновным в пропаганде экстремистской символики. Жителя Томска отправили на 14 суток под арест после того, как он показал свои татуировки, среди которых было «число зверя».

Росфинмониторинг внес Международное движение сатанистов в список экстремистов 19 сентября 2025 года. В июле Верховный суд России запретил его деятельность. По мнению суда, движение основано на экстремистской идеологии и ненависти к традиционным религиозным конфессиям, а его последователи совершают оккультные обряды и публично призывают к уничтожению, повреждению и осквернению православных храмов.

Ранее сообщалось, что один из лучших университетов мира попал в перечень нежелательных организаций в России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран отказался от второго раунда переговоров с США

    В Сербии заявили о скрытых требованиях ЕС

    Полицию Германии могут привлечь к ловле бегущих от мобилизации украинцев

    В Госдуме отреагировали на план украинцев на случай возвращения России в мировой футбол

    Раскрыта причина смерти художника Шинкарева

    Зеленский пообещал кадровые решения по всему МВД после стрельбы в Киеве

    Названо угрожающее Зеленскому последствие отставок украинских депутатов

    Восемь детей погибли во время стрельбы в США

    Родители закрыли собой детей от выпрыгнувшего тигра в российском цирке

    Тягу звезд ходить без трусов на красные дорожки объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok