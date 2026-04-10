Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:57, 10 апреля 2026Силовые структуры

Один из лучших университетов мира попал в перечень нежелательных организаций в России

Минюст внес Стэнфордский университет в реестр нежелательных организаций
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Tayfun Coskun / Anadolu Agency via Getty Images

Минюст внес Стэнфордский университет в реестр иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

26 марта 2026 года Генеральная прокуратура признала университет нежелательным.

Ранее сообщалось, что книга Михаила Ходорковского (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) «Как убить дракона? Пособие для начинающих революционеров. МоскваЧита — Краснокаменск — Лондон — Москва. 2003-2023» попала в реестр экстремистских материалов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok