Один из лучших университетов мира попал в перечень нежелательных организаций в России

Минюст внес Стэнфордский университет в реестр нежелательных организаций

Минюст внес Стэнфордский университет в реестр иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

26 марта 2026 года Генеральная прокуратура признала университет нежелательным.

Ранее сообщалось, что книга Михаила Ходорковского (признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) «Как убить дракона? Пособие для начинающих революционеров. Москва — Чита — Краснокаменск — Лондон — Москва. 2003-2023» попала в реестр экстремистских материалов.