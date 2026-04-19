00:09, 20 апреля 2026

Россиянин согласился шпионить за женщиной за деньги и поплатился

Александра Синицына
Фото: Vladimir Zhabrikov / Global Look Press

Сотрудники ФСБ России по Забайкальскому краю задержали в Чите россиянина, который, не имея лицензии детектива, согласился за деньги собрать компромат на местную жительницу и передал данные заказчику. Об этом со ссылкой на ведомство пишет Telegram-канал «112».

По заданию сталкер должен был проследить за женщиной в кафе, а также зафиксировать происходящее на видео. После этого он передал материалы клиенту и получил гонорар.

В результате шпион был задержан, заведено дело по статье «Незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия».

Ранее стало известно, что россиянин год прослушивал квартиру бывшей возлюбленной. Для этого он обманом выманил ключи от квартиры у дочери пострадавшей.

