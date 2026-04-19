Венгерский политолог оценил возможность саммита Путина и Трампа в Будапеште при Мадьяре

Политолог Штир: Мадьяр не организует саммит Путина и Трампа в Будапеште

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр вряд ли организует в Будапеште саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, о котором говорили при его предшественнике Викторе Орбане. На это в интервью «Ленте.ру» указал венгерский политический эксперт, руководитель отдела внешней политики газеты Magyar Nemzet Габор Штир.

«Можно почти с полной уверенностью сказать, что саммит Путина и Трампа не пройдет в Будапеште, если он вообще состоится», — заметил он.

По словам политолога, поражение Виктора Орбана стоит рассматривать как удар по Дональду Трампу. На выборах в Венгрии победил европейский глобалистский, прогрессивный мейнстрим. Тем не менее, как указал эксперт, Петер Мадьяр намерен сохранить прагматичные отношения и с США, и с Россией, хотя на взаимодействие с последней будут влиять интересы внутрипартийных кругов и Европейского союза.

Ранее Габор Штир рассказал о возможной роли Петера Мадьяра в конфликте на Украине. По его словам, будущий премьер-министр Венгрии вряд ли станет миротворцем.