Названа роль будущего премьера Венгрии в конфликте на Украине

Политолог Штир: Будущий премьер Венгрии Мадьяр не будет миротворцем по Украине

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр не станет миротворцем в конфликте на Украине. На это в интервью «Ленте.ру» указал венгерский политический эксперт, руководитель отдела внешней политики газеты Magyar Nemzet Габор Штир.

«От своей миротворческой миссии Венгрия теперь откажется», — заметил он.

По словам политолога, новое правительство будет пытаться укреплять связи с Украиной. В частности, Петер Мадьяр не станет блокировать выделение кредита в 90 миллиардов евро и препятствовать принятию 20-го пакета антироссийских санкций. В то же время он ожидает от украинских властей запуска нефтепровода «Дружба» и защиты прав венгров в Закарпатье.

Ранее Габор Штир рассказал о будущем российского туризма в Венгрии. По его словам, о росте туристических потоков говорить рано из-за множества факторов.