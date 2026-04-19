Влияние поражения Орбана на российский туризм в Венгрию описали

07:03, 19 апреля 2026ПутешествияЭксклюзив

Политолог Штир: О развитии российского туризма в Венгрии говорить преждевременно
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kari Reponen / Reuters

О масштабном развитии российского туризма в Венгрии при будущем правительстве Петера Мадьяра говорить преждевременно. На это в интервью «Ленте.ру» указал венгерский политический эксперт, руководитель отдела внешней политики газеты Magyar Nemzet Габор Штир.

«О масштабных туристических потоках пока говорить бессмысленно», — подчеркнул он.

По мнению политолога, взаимодействию России и Венгрии в сфере туризма препятствует слишком много факторов. Среди них — действующие санкции, запрет прямых перелетов. Кроме того, цены на билеты, которые и сейчас высокие, растут из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Габор Штир также описал будущее сотрудничества России и Венгрии. По его словам, в краткосрочной перспективе оно выгодно именно Будапешту.

