06:02, 19 апреля 2026МирЭксклюзив

Политолог Штир: Венгрии в ближайшем будущем выгодно сотрудничество с Россией
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Венгрии в ближайшем будущем останется выгодно сотрудничество с Россией, поэтому его элементы сохранятся. На это в интервью «Ленте.ру» указал венгерский политический эксперт, главный редактор портала Moszkvater.com Габор Штир.

«Прежде всего это сотрудничество в энергетике. Оно отвечает краткосрочным интересам Венгрии», — описал он будущие российско-венгерские отношения.

По словам политолога, в России также могут продолжить работу венгерские компании, такие как фармацевтическая Gedeon Richter и банк ОТП. Тем не менее, развитие отношений двух стран будет зависеть от взаимодействия РФ с Европейским союзом (ЕС) и возможностей у правительства Петера Мадьяра для маневрирования — внутри страны и на международной арене, заключил эксперт.

Ранее Габор Штир назвал уступки, на которые придется пойти Петеру Мадьяру в отношениях с Россией. По его словам, для укрепления связей с Европейским союзом он может отказаться от участия РФ в строительстве атомной электростанции «Пакш 2».

    Последние новости

    Иран отказался от второго раунда переговоров с США

    В Сербии заявили о скрытых требованиях ЕС

    Полицию Германии могут привлечь к ловле бегущих от мобилизации украинцев

    В Госдуме отреагировали на план украинцев на случай возвращения России в мировой футбол

    Раскрыта причина смерти художника Шинкарева

    Зеленский пообещал кадровые решения по всему МВД после стрельбы в Киеве

    Названо угрожающее Зеленскому последствие отставок украинских депутатов

    Восемь детей погибли во время стрельбы в США

    Родители закрыли собой детей от выпрыгнувшего тигра в российском цирке

    Тягу звезд ходить без трусов на красные дорожки объяснили

    Все новости
