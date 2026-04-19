Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:20, 19 апреля 2026

Сыгравший Сильвестра Андреевича актер «Универа» стал инфоцыганом

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Алексей Климушкин. Фото: Victor Dmitriev / Russian Look / Globallookpress.com

Российский актер Алексей Климушкин, известный по роли Сильвестра Андреевича в сериале «Универ», запустил курсы по самопознанию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, после отъезда из страны из-за начала специальной военной операции (СВО) актер долго скитался по разным странам, пока не добрался до столицы Чехии Праги, где занялся так называемой кинотерапией — прокачкой людей через раскрытие самопознания и творческие практики.

Отметим, что в России псевдоэкспертов, которые зарабатывают на продаже информационных продуктов сомнительного качества, называют инфоцыганами.

Сообщается, что Климушкин берет с клиентов по 32 тысячи рублей за занятие в группе и 48 тысяч — за индивидуальное.

Бывший российский актер называет себя эмигрантом с кочевым образом жизни и рассказывает про переезды, рефлексию, депрессию, а также о том, что отшельничество привело его к путеводным звездам.

Ранее в Москве осудили актера Артура Смольянинова (признан в России иноагентом) по делу о фейках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok