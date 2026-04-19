В России заявили о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран

Эксперт Перенджиев: Трамп осознает, что вторжение в Иран обернется потерями

Президент США Дональд Трамп осознает, что наземное вторжение в Иран обернется большими потерями, чем сейчас. Об этом заявил военный эксперт Александр Перенджиев, чьи слова приводит «Взгляд».

«Скандал, устроенный главой Белого дома Дональдом Трампом из-за сбитого F-15E над Ираном, а также отказ от захвата острова Харк иллюстрируют панический страх политика перед сколько-нибудь существенными потерями ВС США при продолжении боевой операции», — сказал он.

По словам аналитика, потери в непопулярных военных кампаниях бьют по популярности политика. При этом число жертв, напомнил Перенджиев, превысило несколько сотен.

Ранее в апреле Трамп сообщил подробности операции по спасению пилота F-15. В ней, по его словам, участвовали десятки самолетов, вооруженных самым смертоносным оружием в мире.