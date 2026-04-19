Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:26, 19 апреля 2026Мир

В России заявили о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Президент США Дональд Трамп осознает, что наземное вторжение в Иран обернется большими потерями, чем сейчас. Об этом заявил военный эксперт Александр Перенджиев, чьи слова приводит «Взгляд».

«Скандал, устроенный главой Белого дома Дональдом Трампом из-за сбитого F-15E над Ираном, а также отказ от захвата острова Харк иллюстрируют панический страх политика перед сколько-нибудь существенными потерями ВС США при продолжении боевой операции», — сказал он.

По словам аналитика, потери в непопулярных военных кампаниях бьют по популярности политика. При этом число жертв, напомнил Перенджиев, превысило несколько сотен.

Ранее в апреле Трамп сообщил подробности операции по спасению пилота F-15. В ней, по его словам, участвовали десятки самолетов, вооруженных самым смертоносным оружием в мире.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский расстроился из-за решения США по России

    В ВСУ высказались о российском наступлении

    Появились подробности об открывшем стрельбу в Киеве бывшем военном

    Премьер Испании пообещал «выкрутить руки» Трампу

    Названы вынесенные Ираном из конфликта на Украине уроки

    Раскрыт тревожный сценарий столкновения России и НАТО из-за Китая

    Звезда реалити-шоу установила прослушку в машине мужа и попала под арест

    В России заявили о страхе Трампа перед наземным вторжением в Иран

    Сыгравший Сильвестра Андреевича актер «Универа» стал инфоцыганом

    В ЕС назвали возможные пути Фицо в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok