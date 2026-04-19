В Великобритании потеряли данные десятков тысяч военных запаса

Экс-генсек НАТО Робертсон: В Великобритании потеряли данные тысяч военных запаса

Министерство обороны Великобритании потеряло контактные данные десятков тысяч военных запаса, подлежащих призыву в случае начала конфликта. Об этом сообщил бывший генеральный секретарь НАТО Джордж Робертсон, передает The Guardian.

«В обзоре говорится о стратегическом резерве, то есть обо всех присутствующих здесь людях, которые служили в вооруженных силах и имеют действующие обязательства. Но министерство обороны в настоящее время не знает даже, где находится большинство из них. Поэтому нам нужно, по сути, собрать тех, кто доступен, годен по состоянию здоровья и готов это делать», — сказал он, говоря о стратегическом обзоре вопросов обороны Соединенного Королевства, одним из авторов которого являлся сам Робертсон.

Как отметили журналисты, законодательство Великобритании предполагает, что все офицеры, как действующие, так и находящиеся в резерве, берут на себя пожизненное обязательство быть призванными на службу. Минобороны поддерживает связь с бывшими военными в течение первых шести лет после их ухода со службы. По данным The Guardian, речь идет о тех военных, которые завершили службу более шести лет назад.

При этом в оборонном ведомстве королевства на просьбу прокомментировать это заявление сказали, что Минобороны постоянно совершенствует данные и поддерживает связь со стратегическим резервом для максимально быстрой мобилизации в случае необходимости.

Ранее в правительстве Великобритании произошел спор между казначейством и Минобороны из-за финансирования плана по отправке военнослужащих на Украину. Так, казначейство страны отвергло предложение спонсировать эту инициативу из резервного фонда на случай непредвиденных обстоятельств.