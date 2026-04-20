03:40, 20 апреля 2026

Бездомный с игрушечным пистолетом ограбил аптеку в российском городе

Марина Совина (ночной редактор)

Бездомный с игрушечным пистолетом ограбил аптеку во Владивостоке. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Отмечается, что 36-летний мужчина вломился в аптеку и забрал все необходимое для перевязки. Подозреваемого задержали. Выяснилось, что ранее он уже был судим. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В феврале в Марий Эл задержали мужчину за разбойное нападение на салон связи. Прибывшая на место оперативно-следственная группа изучила записи с камер наблюдения и установила, что мужчина в медицинской маске и перчатках похитил восемь телефонов на сумму около 200 тысяч рублей. Злоумышленник признался, что специально приехал в город и подготовился к нападению, взяв нож и изготовив муляж бомбы.

    Последние новости

    В российском городе горит морской порт. Что известно о массированной атаке дронов ВСУ?

    Россиянам пригрозили тюрьмой за сжигание травы

    В России отреагировали на отказ европейской страны содержать украинских беженцев

    Командование ВСУ экстренно отправило в пехоту солдат близ Волчанска

    В Госдуме раскрыли способ получить две выплаты по больничному

    На Украине перевели в штурмовики отказавшихся задерживать дезертиров

    Иностранец тайно сбежал из своей страны и со словами «мы дома» оказался в России

    Дуров высказался о перспективе посадить его на десятилетия

    Снег выпал под Москвой

    Операторы российских БПЛА сорвали восстановления укреплений ВСУ в Харьковской области

    Все новости
