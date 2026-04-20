Бывший помощник судьи в российском регионе получил 11,5 года колонии

В Дагестане экс-помощника судьи приговорили к 11,5 года колонии за взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Он признан виновным по статьям 290 («Взятка в крупном размере, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору»), 30, 290 («Приготовление в получении взятки в крупном размере, с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору») и 159 («Мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.

Как установил суд, мужчина, занимая должность помощника судьи Каспийского городского суда, действуя в составе группы по предварительному сговору и используя служебное положение, систематически получал взятки за вынесение решений в пользу взяткодателей.

Вину подсудимый не признал, но она была подтверждена предоставленными доказательствами, включая показания свидетелей.

Суд приговорил его к 11,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере восьми миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что двух заместителей главы управления ФССП по Москве отправили в СИЗО.