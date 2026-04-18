Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:21, 18 апреля 2026

Двух заместителей главы ФССП по Москве отправили в СИЗО

Двух заместителей главы ФССП по Москве арестовали по делу о даче взятки
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Замоскворецкий суд Москвы на два месяца арестовал двух заместителей руководителя Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Москве (ГУ ФССП) Сергея Хренова и Евгению Клименко по делу о получении взяток в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте в отношении майора внутренней службы Хренова и подполковника внутренней службы Клименко. Им инкриминируют нарушение части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Наказание по данной статье может составить до 15 лет лишения свободы.

Защита арестованных собирается обжаловать решение в апелляционной инстанции. Адвокаты в суде настаивали на домашнем аресте в отношении своих доверителей.

Ранее правоохранительные органы задержали начальника отдела по работе с юридическими лицами главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по Челябинской области Виталия Рогозина по подозрении в связи с местным криминалом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok