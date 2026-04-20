20:17, 20 апреля 2026

Елена Темникова впервые за долгое время показала откровенное фото и вызвала ажиотаж в сети

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lenatemnikovaofficial

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Елена Темникова впервые за долгое время показала откровенное фото и вызвала ажиотаж в сети. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница в честь своего 41-летия опубликовала снимок, на котором предстала во время отдыха на море. Она позировала, стоя в воде в облегающем белом комбинезоне с микрошортами и П-образным декольте. При этом звезда отказалась от бюстгальтера.

«Благодарю за ваши поздравления, за добрые слова и за это тепло. День только начинается, а у меня уже столько любви. Люблю вас бесконечно», — указала в подписи артистка.

Поклонники в комментариях сделали певице комплименты, поздравили с днем рождения и заявили, что скучают по ней и ее творчеству. «Очень красивая», «Потрясающе! Нет слов», «Наша красавица», «Прелесть», «Очень скучали по вам», «Поднять щиты за королеву», «Даже Мадонна вернулась! Елена, ваша очередь», «С днем рождения! Ждем триумфального возвращения», — указали фанаты.

В октябре 2023 года сообщалось, что Темникова захотела избавиться от одной детали своей внешности.

