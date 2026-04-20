Евродепутат Мариани назвал кредит ЕС в €90 млрд для Украины подтасовкой

Кредит Евросоюза в 90 миллиардов евро для Украины является ложью и подставой, ведь платить за него придется гражданам стран-членов ЕС. Об этом заявил евродепутат Тьерри Мариани в беседе с РИА Новости.

«Вы смотрели условия возврата займа? Нужно, чтобы Россия заплатила военные репарации. Значит, это — в лучшем случае фарс, в худшем — это презрение к избирателям (...) Я не знаю, как это назвать: ложь, трусость, подтасовка», — назвал Мариани.

По его словам, 16 миллиардов евро из этого кредита были оплачены французскими налогоплательщиками.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт отказался одобрять кредит ЕС для Киева без возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба». По его словам, Украина якобы выразила готовность возобновить транзит российской нефти с понедельника, 20 апреля, при условии, что Будапешт снимет вето на кредит Европейского союза в размере 90 миллиардов евро. Орбан подчеркнул, что позиция Венгрии остается неизменной.