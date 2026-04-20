Лукашенко высказался о начале войны с территории Белоруссии

Войны с территории Белоруссии против Польши и Литвы исключены. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с RT.

Он подчеркнул, что его задача — предупредить соседние страны: Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и Украину — не совершать агрессии против Белоруссии.

«Никакие войны с территории Беларуси против Польши и Литвы невозможны. Мы не собираемся это делать. Если нас не будут втягивать в эту войну — и нам не придется отвечать», — отметил он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Белоруссия якобы готовится к присоединению к конфликту против Украины. «Я дал указание использовать соответствующие каналы для предупреждения фактического руководства Белоруссии о готовности Украины защищать свою землю и независимость. Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны послужить предостережением белорусскому руководству от совершения ошибок», — написал он.