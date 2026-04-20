11:20, 20 апреля 2026

Мария Шарапова в наряде с откровенным декольте пришла на научную премию

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Российская теннисистка Мария Шарапова в откровенном наряде пришла на научную премию Breakthrough Prize, которая состоялась в Санта-Монике, штат Калифорния, США. Фото она опубликовала на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя спортсменка выбрала для выхода в свет черное атласное платье с принтом в виде цветов и листьев дуба. Кроме того, изделие было оформлено рукавами-фонариками, глубоким декольте, а также полупрозрачной кружевной тканью на чашках и корсете.

В то же время на размещенных кадрах видно, что стилисты подобрали к наряду черные остроносые туфли с открытой пяткой и длинные серьги, украшенные крупными бриллиантами. Визажисты, в свою очередь, сделали знаменитости макияж в нюдовых тонах.

Ранее сообщалось, что Мария Шарапова показала архивные фото из детства.

