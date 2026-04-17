Российская теннисистка Мария Шарапова показала архивные фото из детства на корте

Российская теннисистка Мария Шарапова показала архивные фото из детства. Спортсменка опубликована кадры на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя россиянка разместила снимки, на которых она была запечатлена в юном возрасте на теннисном корте. На кадрах звезда была одета в белое поло, клетчатую юбку и белую бейсболку. При этом в руках она держала ракетку, отбивая мяч.

«Кто это? ! Я помню женщину, которая сшила этот костюм. Моя счастливая рубашка», — подписала чемпионка.

В марте Мария Шарапова вышла в свет в наряде с глубоким декольте. Спортсменка посетила вечеринку Vanity Fair в белом облегающем платье, которое было оформлено объемными воланами на рукавах.