16:54, 20 апреля 2026

На Западе испугались итогов встречи канцлера Германии и Зеленского

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Зеленский и Фридрих Мерц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Итоги переговоров канцлера Германии Фридриха Мерца и украинского лидера Владимира Зеленского в Берлине демонстрируют, что Германия не заинтересована в мире. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«Затягивание страны в украинский конфликт на фоне упадка ее экономики и общества представляет собой опасную эскалацию, которая подпитывает бесконечное противостояние вместо того, чтобы стремиться к мирному урегулированию», — написал он.

Журналист отметил, что Германия выделяет десятки миллиардов евро на поддержание конфликта, который становится безнадежным для Украины, вместо сосредоточения на переговорах по мирному урегулированию конфликта.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина и Германия намерены заключить крупнейшую сделку по дронам. Он подчеркнул, что Берлин является одним из важнейших партнеров Киева. Лидер Украины уточнил, что разрабатываемое соглашение может стать крупнейшим в этой сфере договором между государствами Европы.

