19:43, 20 апреля 2026МирЭксклюзив

Названа неожиданная деталь из биографии победившего в Болгарии пророссийского политика

Аналитик Балев: Новый премьер Болгарии Радев имеет прошлое генерала НАТО
Максим Габриелян
Максим Габриелян

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Бывший президент Болгарии Румен Радев, который, скорее всего, станет новым премьер-министром, имеет прошлое генерала НАТО. Об этом в беседе с «Лентой.ру» напомнил эксперт по международному сотрудничеству в Национальной Ассоциации муниципалитетов Болгарии Делян Балев.

«Нельзя забывать, что Румен Радев — это генерал-майор НАТО, который прошел подготовку в США (...) Поэтому он будет искать прагматизм и пытаться наладить отношения как с Европой, так и с Россией», — напомнил собеседник.

Поэтому Балев подчеркнул, что новый глава болгарского правительства вряд ли займет такую же позицию в Европейском союзе, какую удерживал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Однако он подчеркнул, что Радев все равно сделает ставку на восстановление отношений с Россией.

Ранее стало известно, что партия «Прогрессивная Болгария» победила на парламентских выборах, получив необходимое большинство. Ее лидер Радев известен как политик, выступающий за прагматичный подход к Москве, и он многократно критиковал военные поставки Киеву. При этом до прихода в политику он занимал должность командующего ВВС Болгарии в звании генерал-майора, из-за чего Радев сам себя называет «натовским генералом».

