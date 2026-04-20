Названо количество уничтоженных за семь часов над регионами России беспилотников ВСУ

Минобороны: Над регионами России за семь часов уничтожили 33 беспилотника ВСУ

Над регионами России за семь часов уничтожили 33 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое количество назвали в Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что дроны удалось сбить над территориями Белгородской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Все ликвидированные устройства относились к самолетному типу, добавили в Минобороны.

До этого в ведомстве доложили о 112 уничтоженных украинских беспилотниках. Тогда налету подверглись Астраханская и Воронежская области, а также Краснодарский край и Крым. Также дроны были сбиты над акваториями Азовского и Черного морей.

Еще раньше курортный город Туапсе атаковали украинские беспилотники. По последним данным, пострадали трое, еще одного человека спасти не удалось.