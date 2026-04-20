16:14, 20 апреля 2026

Названо количество уничтоженных за семь часов над регионами России беспилотников ВСУ

Майя Назарова

Над регионами России за семь часов уничтожили 33 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое количество назвали в Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что дроны удалось сбить над территориями Белгородской, Курской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Все ликвидированные устройства относились к самолетному типу, добавили в Минобороны.

До этого в ведомстве доложили о 112 уничтоженных украинских беспилотниках. Тогда налету подверглись Астраханская и Воронежская области, а также Краснодарский край и Крым. Также дроны были сбиты над акваториями Азовского и Черного морей.

Еще раньше курортный город Туапсе атаковали украинские беспилотники. По последним данным, пострадали трое, еще одного человека спасти не удалось.

