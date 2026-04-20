Названы серьезные последствия закрытия Ормузского пролива для Европы

Геррейру: Открытие Ормузского пролива не спасет Европу от экономического удара

Португальский аналитик Алешандри Геррейру в разговоре с РИА Новости назвал серьезные последствия закрытия Ормузского пролива для Европы.

Эксперт отметил, что у европейских стран не получится избежать экономического удара от долгого прекращения поставок топлива из Персидского залива.

«Даже при возвращении Ормузского пролива в норму эффект от этого [для экономики Европы] все равно не будет немедленным», — отметил Геррейру.

По его словам, поставка топлива сможет наладиться только по прошествию нескольких месяцев. За это время ряд секторов экономик стран Европы будет также нести существенный ущерб.

Как пример Геррейру привел ситуацию в Португалии, где литр бензина стоит более двух евро.

«Такой уровень цен наблюдался только при других экономических кризисах в прошлом», — подчеркнул эксперт.

Ранее генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО) ООН Арсенио Домингес назвал сроки нормализации судоходства при разблокировке Ормузского пролива.