Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:24, 20 апреля 2026

Названы серьезные последствия закрытия Ормузского пролива для Европы

Екатерина Щербакова
Фото: Stringer / Reuters

Португальский аналитик Алешандри Геррейру в разговоре с РИА Новости назвал серьезные последствия закрытия Ормузского пролива для Европы.

Эксперт отметил, что у европейских стран не получится избежать экономического удара от долгого прекращения поставок топлива из Персидского залива.

«Даже при возвращении Ормузского пролива в норму эффект от этого [для экономики Европы] все равно не будет немедленным», — отметил Геррейру.

По его словам, поставка топлива сможет наладиться только по прошествию нескольких месяцев. За это время ряд секторов экономик стран Европы будет также нести существенный ущерб.

Как пример Геррейру привел ситуацию в Португалии, где литр бензина стоит более двух евро.

«Такой уровень цен наблюдался только при других экономических кризисах в прошлом», — подчеркнул эксперт.

Ранее генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО) ООН Арсенио Домингес назвал сроки нормализации судоходства при разблокировке Ормузского пролива.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вооруженное пиратство». США захватили иранское торговое судно в Оманском заливе. Чем ответил Тегеран?

    Мужчина два месяца продержал похищенную девушку в машине

    Появилось видео атаки эсминца США на иранское торговое судно в Оманском заливе

    Стоимость нефти Brent резко взлетела

    Названы две причины внезапных пробуждений в три часа ночи

    Россиян начали принуждать к покупке раскладов таро при оформлении микрозаймов

    Жители Краснодарского края проснулись от десятков взрывов

    Евродепутат назвал кредит для Украины ложью и подставой

    Названы серьезные последствия закрытия Ормузского пролива для Европы

    Ирландский журналист раскрыл унижение Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok