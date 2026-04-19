Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:35, 19 апреля 2026

В ООН назвали сроки нормализации судоходства при разблокировке Ормузского пролива

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Enea Lebrun / Reuters

Для нормализации судоходства в Ормузском проливе в случае его немедленного разблокирования уйдет много времени. Об этом генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО) ООН Арсенио Домингес заявил в интервью японскому изданию Nikkei.com.

По словам представителя ООН, причиной являются установленные мины и для их уборки понадобится координация со всеми странами, готовыми помочь в разминировании. Домингес полагает, что прежде чем суда снова благополучно начнут ходить через пролив, пройдет от нескольких недель до нескольких месяцев.

Арсенио Домингес после начала операции США и Израиля против Ирана и блокирования Тегераном Ормузского пролива регулярно выступает с критикой воюющих сторон.

18 апреля Иран снова перекрыл Ормузский пролив, пообещав открыть его лишь после снятия морской блокады США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok