В Ормузском проливе при обстреле буксира погибли моряки

В Ормузском проливе при обстреле буксира 6 марта погибли четыре моряка

Четыре моряка погибли, трое получили ранения в результате обстрела буксира в Ормузском проливе 6 марта. Об этом сообщила Международная морская организация (IMO).

«Я обеспокоен и глубоко опечален известием о смертоносной атаке против судна в Ормузском проливе 6 марта 2026 года», — заявил генеральный секретарь IMO Арсенио Домингес.

Ранее нефтяной танкер был атакован у побережья Кувейта в Персидском заливе. Как утверждается, в результате повреждения танкера в воду попала нефть. Власти Кувейта проводят расследование инцидента.