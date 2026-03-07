Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:18, 7 марта 2026Мир

В Ормузском проливе при обстреле буксира погибли моряки

В Ормузском проливе при обстреле буксира 6 марта погибли четыре моряка
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Amr Alfiky / Reuters

Четыре моряка погибли, трое получили ранения в результате обстрела буксира в Ормузском проливе 6 марта. Об этом сообщила Международная морская организация (IMO).

«Я обеспокоен и глубоко опечален известием о смертоносной атаке против судна в Ормузском проливе 6 марта 2026 года», — заявил генеральный секретарь IMO Арсенио Домингес.

Ранее нефтяной танкер был атакован у побережья Кувейта в Персидском заливе. Как утверждается, в результате повреждения танкера в воду попала нефть. Власти Кувейта проводят расследование инцидента.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США допустили дальнейшее ослабление антироссийских санкций

    Иран заявил об ожидании поддержки России

    Российские войска нанесли массированный удар по Украине

    В Ормузском проливе при обстреле буксира погибли моряки

    Ушедшая из России сеть фастфуда зарегистрировала в стране товарный знак

    В России назвали неприемлемыми выпады Зеленского

    Стало известно о желании Трампа разместить военных на территории Ирана

    Захарова заявила о энергетическом коллапсе в Европе

    Трамп назвал глупым вопрос о якобы передаче Россией разведданных Ирану

    Дипломат объяснил угрозы Кубе со стороны Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok