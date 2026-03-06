Реклама

18:12, 6 марта 2026

Стало известно об атаке на нефтяной танкер в Персидском заливе

UKMTO: Нефтяной танкер был атакован у побережья Кувейта в Персидском заливе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Mcgehee / Reuters

Нефтяной танкер был атакован у побережья Кувейта в Персидском заливе. Об этом сообщили в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

«UKMTO получило сообщение об инциденте в 30 морских милях к юго-востоку от города Мубарак-Эль-Кабир, Кувейт. Капитан танкера, стоящего на якоре, сообщает, что он видел и слышал сильный взрыв по левому борту, а затем заметил, как место происшествия покинуло небольшое судно», — говорится в сообщении.

Как утверждается, в результате повреждения танкера в воду попала нефть. Власти Кувейта проводят расследование инцидента.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что движение судов в Ормузском проливе, о блокировании которого заявляли в Иране, почти полностью прекратилось.

