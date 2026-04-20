Российский экс-чиновник получил многомиллионную взятку и сбежал из страны

В Нижегородской области суд заочно приговорил бывшего главу администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова за получение многомиллионной взятки. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Суд заочно назначил Кондрашову наказание в виде 10 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 340 миллионов рублей. Экс-чиновник скрывается в другой стране. Он объявлен в международный розыск.

По версии следствия, в период с февраля 2012 года по октябрь 2013-го Кондрашов получил от бизнесмена через доверенных лиц взятку в сумме 17 миллионов рублей. За эти деньги он обещал содействовать в выделении земельного участка. На нем предприниматель хотел построить крематорий.

Дело в отношении Кондрашова возбудили в феврале 2015 года. Он эмигрировал из России в 2018 году. Его коммерческая недвижимость и доли в компаниях в России арестованы.