16:07, 20 апреля 2026Силовые структуры

Российский экс-чиновник получил многомиллионную взятку и сбежал из страны

В Нижегородской области суд заочно приговорил экс-главу администрации Кондрашова
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Нижегородской области суд заочно приговорил бывшего главу администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова за получение многомиллионной взятки. Об этом «Ленте.ру» рассказали в прокуратуре региона.

Суд заочно назначил Кондрашову наказание в виде 10 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 340 миллионов рублей. Экс-чиновник скрывается в другой стране. Он объявлен в международный розыск.

По версии следствия, в период с февраля 2012 года по октябрь 2013-го Кондрашов получил от бизнесмена через доверенных лиц взятку в сумме 17 миллионов рублей. За эти деньги он обещал содействовать в выделении земельного участка. На нем предприниматель хотел построить крематорий.

Дело в отношении Кондрашова возбудили в феврале 2015 года. Он эмигрировал из России в 2018 году. Его коммерческая недвижимость и доли в компаниях в России арестованы.

