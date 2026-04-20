Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:06, 20 апреля 2026Бывший СССР

Пашинян высказался об активизации членства Армении в ОДКБ

Пашинян: Армения не будет предпринимать шаги по активизации членства в ОДКБ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Ереван не намерен предпринимать шаги по активизации замороженного членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом высказался премьер-министр республики Никол Пашинян, передает в Telegram издание «Кавказское бюро».

«Как вам известно, членство Республики Армения в ОДКБ заморожено, и никаких шагов по возобновлению ее деятельности предприниматься не будет», — заявил Пашинян.

Он добавил, что позиция по участию Армении в мероприятиях ОДКБ закреплена в его политической программе.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что республика примет решение об окончательном выходе из ОДКБ лишь в случае повышения цен на газ для Еревана. По его словам, такой сценарий не исключен, но маловероятен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok