Певица Шер случайно узнала о своей 15-летней внучке

Sun: Певица Шер узнала, что у нее есть тайная 15-летняя внучка Эвер

Американская певица Шер узнала, что у нее есть тайная 15-летняя внучка по имени Эвер, отцом которой является ее младший сын Элайджа Оллман. Об этом пишет издание Sun.

Мать Эвер Кэти Эдвардс сообщила об этом артистке «во время эмоционального телефонного разговора». По ее словам, Оллман отказался участвовать в воспитании ребенка и хранил новость о ее рождении в тайне. Но спустя годы он случайно проговорился о существовании Эвер, после чего певица сама позвонила Эдвардс, чтобы узнать правду.

Ранее Шер подогрела слухи о свадьбе с 40-летним рэпером Александром Эдвардсом. 79-летняя знаменитость появилась на публике с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце.