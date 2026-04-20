Певица Шер случайно узнала о своей 15-летней внучке

Культура
07:00, 20 апреля 2026

Sun: Певица Шер узнала, что у нее есть тайная 15-летняя внучка Эвер
Марина Совина (ночной редактор)
Шер. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица Шер узнала, что у нее есть тайная 15-летняя внучка по имени Эвер, отцом которой является ее младший сын Элайджа Оллман. Об этом пишет издание Sun.

Мать Эвер Кэти Эдвардс сообщила об этом артистке «во время эмоционального телефонного разговора». По ее словам, Оллман отказался участвовать в воспитании ребенка и хранил новость о ее рождении в тайне. Но спустя годы он случайно проговорился о существовании Эвер, после чего певица сама позвонила Эдвардс, чтобы узнать правду.

Ранее Шер подогрела слухи о свадьбе с 40-летним рэпером Александром Эдвардсом. 79-летняя знаменитость появилась на публике с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце.

    Последние новости

    В российском городе горит морской порт. Что известно о массированной атаке дронов ВСУ?

    Россиянам пригрозили тюрьмой за сжигание травы

    В России отреагировали на отказ европейской страны содержать украинских беженцев

    Командование ВСУ экстренно отправило в пехоту солдат близ Волчанска

    В Госдуме раскрыли способ получить две выплаты по больничному

    На Украине перевели в штурмовики отказавшихся задерживать дезертиров

    Иностранец тайно сбежал из своей страны и со словами «мы дома» оказался в России

    Дуров высказался о перспективе посадить его на десятилетия

    Снег выпал под Москвой

    Операторы российских БПЛА сорвали восстановления укреплений ВСУ в Харьковской области

    Все новости
